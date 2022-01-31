София, , 19:16 — REGNUM Болгарский филолог и психолог Десислава Алексиева в соавторстве с художником Кирилом Златковым представили новый вариант шрифта, помогающий детям быстрее запомнить изображения букв, а также в относительно краткие сроки научиться читать отдельные слова и словосочетания. Об этом 31 января сообщает софийская газета «Факты».

Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

Уточняется, что для шрифта, получившего рабочее название Foxbook, его авторы использовали разработки специалистов Болгарской академии наук и ведущих психологов и педагогов страны. Новшество характеризуется так называемым «ассоциативным» написанием некоторых букв, сопровождающимся узорами и другими изображениями.

Указанный шрифт представлен на рассмотрение комиссии министерства образования и науки Болгарии. Как ожидается, первые книги в новом оформлении появятся в детсадах и школах в течение ближайших нескольких месяцев.