Великий Новгород, , 19:12 — REGNUM В понедельник, 31 января, депутат Госдумы Елена Цунаева («Единая Россия») в рамках региональной недели провела несколько рабочих встреч в Великом Новгороде. С председателем Новгородской областной Думы Юрием Бобрышевым они обсудили вопросы взаимодействия в сфере совершенствования законодательства, а также законотворческие планы на весеннюю сессию.

Елена Цунаева П/с ОНФ

По мнению Елены Цунаевой, совместная синхронная работа федеральных и региональных депутатов окажет положительное влияние на развитие Новгородской области. По возможности депутат Госдумы будет присутствовать на заседаниях Областной Думы, чтобы быть в курсе политической и общественной повестки региона.

Одним из направлений совместной деятельности федеральных и региональных парламентариев в ближайшее время станет работа над законопроектом об организации местного самоуправления в РФ. Проект федерального закона был рассмотрен и принят в первом чтении на пленарном заседании 25 января. Новгородская областная Дума готовит свои поправки к документу.

«Это очень важный, базовый законопроект. К его обсуждению мы подключили все районы и округа Новгородской области, депутатский корпус муниципалитетов. В результате дискуссии мы намечаем общий вектор, который найдет отражение в итоговых поправках к документу. Рассчитываем, что позиция Новгородской областной Думы по данному вопросу будет учтена», — сказал Юрий Бобрышев.

Также Юрий Бобрышев и Елена Цунаева договорились усилить парламентский контроль за строительством социальных объектов на территории области. В частности, Елена Цунаева выразила готовность стать одним из кураторов строительства школы в Боровичах, куда отправится уже завтра.

О строительстве новых школ, предусмотренных народной программой партии «Единая Россия», депутат говорила и с министром образования Новгородской области Евгенией Серебряковой. Также обсудили мероприятия, посвященные 100-летию краеведения в России, говорили о перспективах возвращения в образовательный процесс уроков по истории региона. Министр поделилась с депутатом рабочими материалами, которые уже подготовлены областными специалистами к подобным урокам.

Затем состоялась встреча с заместителем губернатора Новгородской области Игорем Школьниковым. По мнению Елены Цунаевой, без взаимодействия с внутренней политикой решать проблемы региона качественно невозможно.

«Встречи прошли продуктивно, это были не просто разговоры ради разговоров. Радует, что местные власти открыты к общению, полностью владеют ситуацией в регионе властей, а главное — у них есть желание работать вместе. Договорились, что будем встречаться, созваниваться. Особенно приятно было слышать от чиновников такого высокого уровня, что они с большим уважением относятся к общественной деятельности, в частности, к моим коллегам — «Поисковой экспедиции «Долина», — отметила депутат.

Завершающей стала встреча с главным специалистом штаба «Поисковой экспедиции «Долина» Ларисой Лысовой. Поисковой движение России, ответственным секретарем которого Елена Цунаева является, запустило межрегиональный проект «Партизанский обоз». Он посвящен 80-летию первого продовольственного обоза, отправленного партизанами в блокадный Ленинград. Лариса Лысова рассказала также, как идет формирование базы данных установленных поисковой экспедицией имен. По артефактам, документам, медальонам поисковики восстанавливают судьбы погибших защитников Отечества.

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