Великий Новгород, 31 января 2022, 19:12 — REGNUM В понедельник, 31 января, депутат Госдумы Елена Цунаева («Единая Россия») в рамках региональной недели провела несколько рабочих встреч в Великом Новгороде. С председателем Новгородской областной Думы Юрием Бобрышевым они обсудили вопросы взаимодействия в сфере совершенствования законодательства, а также законотворческие планы на весеннюю сессию.
По мнению Елены Цунаевой, совместная синхронная работа федеральных и региональных депутатов окажет положительное влияние на развитие Новгородской области. По возможности депутат Госдумы будет присутствовать на заседаниях Областной Думы, чтобы быть в курсе политической и общественной повестки региона.
Одним из направлений совместной деятельности федеральных и региональных парламентариев в ближайшее время станет работа над законопроектом об организации местного самоуправления в РФ. Проект федерального закона был рассмотрен и принят в первом чтении на пленарном заседании 25 января. Новгородская областная Дума готовит свои поправки к документу.
Также Юрий Бобрышев и Елена Цунаева договорились усилить парламентский контроль за строительством социальных объектов на территории области. В частности, Елена Цунаева выразила готовность стать одним из кураторов строительства школы в Боровичах, куда отправится уже завтра.
О строительстве новых школ, предусмотренных народной программой партии «Единая Россия», депутат говорила и с министром образования Новгородской области Евгенией Серебряковой. Также обсудили мероприятия, посвященные 100-летию краеведения в России, говорили о перспективах возвращения в образовательный процесс уроков по истории региона. Министр поделилась с депутатом рабочими материалами, которые уже подготовлены областными специалистами к подобным урокам.
Затем состоялась встреча с заместителем губернатора Новгородской области Игорем Школьниковым. По мнению Елены Цунаевой, без взаимодействия с внутренней политикой решать проблемы региона качественно невозможно.
Завершающей стала встреча с главным специалистом штаба «Поисковой экспедиции «Долина» Ларисой Лысовой. Поисковой движение России, ответственным секретарем которого Елена Цунаева является, запустило межрегиональный проект «Партизанский обоз». Он посвящен 80-летию первого продовольственного обоза, отправленного партизанами в блокадный Ленинград. Лариса Лысова рассказала также, как идет формирование базы данных установленных поисковой экспедицией имен. По артефактам, документам, медальонам поисковики восстанавливают судьбы погибших защитников Отечества.
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