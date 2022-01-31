Сербия, 1 февраля, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Флаг с гербом и названием террористической «Армии освобождения Косово» 31 января был выставлен на входе в сербский анклав Велика Хоча в Косово и Метохии. Об этом сообщила Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии.

Косово

В сообщении отмечается, что флаг террористической организации был выставлен на заборе православного храма Святого Иоанна Крестителя. На территории храма находится памятник убитым и похищенным сербам, который ранее часто оскверняли албанские экстремисты.

«Нет сомнений, что речь идет об открытой угрозе сербам, которые остались здесь жить», — процитировал телеканал РТС текст сообщения Канцелярии.

В правительстве Сербии напомнили, что инцидент произошел в день, когда в Косово и Метохии находятся с визитом представители ЕС и США — Мирослав Лайчак и Габриэль Эскобар.

Напомним, что сербская деревня Велика Хоча находится в южной Метохии, в муниципалитете Ораховац. Это один из анклавов косовских сербов. До войны в конце 1990-х в деревне жило приблизительно 2000 жителей. Сегодня, вместе с муниципалитетом Верхний Ораховац, здесь проживает около 750 человек. Деревня находится под охраной KFOR («Силы для Косово» — ИА REGNUM).