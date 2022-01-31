Тбилиси, 11 апреля, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Движение на связывающей Грузию с Россией единственной «легальной» автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс прекращено. По информации департамента автомобильных дорог, ограничение было введено 11 апреля на участке Гудаури-Коби на основании информации Агентства охраны окружающей среды.

«Из-за обильного снегопада на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс возникла лавиноопасность, в связи с чем движение всех видов автотранспорта запрещено», — говорится в сообщении департамента автодорог Грузии.

При движении на участке 134−135 км этой же магистрали (Дарьяльское ущелье) остановки в пути запрещены. Соблюдение этого режима движения контролируют и координируют подразделения патрульной полиции Грузии.