Ташкент, , 19:06 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил стратегию развития страны до 2026 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ташкент, Узбекистан (сс) Otoirov

В частности, согласно документу, до 2026 года нуждающиеся слои населения будут полностью охвачены социальными пособиями и материальной помощью.

Учащиеся первого — четвёртого классов в Каракалпакии (зона экологического бедствия из-за высыхания Арала) будут обеспечены бесплатным питанием (завтраком или обедом).

На территории махаллей (органы местного самоуправления) появится спортивные и культурные сооружения, творческие клубы, центры содействия занятости, учебные центры, объекты предпринимательства.

«С 2023 года снизится ставка налога на добавленную стоимость до 12%, ставка налога на прибыль в таких направлениях предпринимательства, как банковское и финансовое дело, телекоммуникации — до 15%», — говорится в документе.

Стратегия также предполагает снижение годового уровня инфляции в 2022 году до 9%, а в 2023 году — до 5%, повышение зарплаты учителей и врачей, будет внедрена практика предложения выдачи и замены гражданам документов, а также взаимосвязанных государственных услуг, не дожидаясь обращения граждан, дорожная инфраструктура будет приведена в соответствие с международными стандартами и многое другое.

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