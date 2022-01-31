Москва, 31 января, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Заявления США о перемещениях российских войск по территории РФ являются вмешательством во внутренние дела России, заявил 31 января постпред России в ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

Он подчеркнул, что Россия выступает против проведения заседания Совета Безопасности ООН по Украине, так как считает заявления США, связанные с этим вопросом, вмешательством в свои внутренние дела.

«Российская Федерация запрашивает проведение процедурного голосования по предложению провести этот митинг по инициативе Соединенных Штатов», — сказал Василий Небензя, напомнив, что США в своем предложении указали, что «рассматривают расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру и безопасности».

«Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряженности», — подчеркнул российский дипломат.

Небензя отметил, что заседание Совбеза ООН по Украине предлагается провести «из-за домыслов и безосновательных обвинений».

«Стремление наших американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету Безопасности в крайне неудобное положение. Не меньший вред это нагнетание истерии наносит самой Украине», — отметил постпред России в ООН.