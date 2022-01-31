Москва, 31 января, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Самозанятость, платформенную занятость и неконвенциональную занятость планируется закрепить в законодательстве РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

Politsurfer Андрей Исаев

Будет дано определение понятия «самозанятый», оговорены права самозанятых и возможности социального страхования и социальной защиты, также планируется дать определение «платформенной занятости», «неконвенциональной занятости», рассказал Исаев.

«Работа будет вестись в течение года, и мы рассчитываем, что к концу 2022 года закон, который получит поддержку социальных партнеров, будет принят Государственной думой», — сказал парламентарий.

Читайте также:Депутат Госдумы предложил Минтруду сократить рабочий день зимой