Кострома, , 19:17 — REGNUM Руководителей ряда муниципалитетов Костромской области упрекнули в нерасторопности при заключении контрактов на благоустройство и ремонт дорог в 2022 году. Об этом сообщает администрация региона.

Национальные проекты Фото Алексея Гусева

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте строительства, в текущем году на приведение общественных территорий и дворов области в порядок будет направлено 253 млн рублей. Большая часть из них — 188 млн рублей — федеральные средства. В перечень включено 50 дворов, 22 из которых находится в Костроме, а также 28 парков, скверов и детских площадок.

На сегодняшний день не законтрактованы средства в сумме 40 млн рублей. Это несколько дворов и 8 общественных пространств. В том числе — территория у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в посёлке Островском, детская площадка в Солигаличе, сквер «Старый сад» в Макарьеве.

«Главам названых районов строго указать на неисполнение требований по срокам контрактации по тем объектам, которые должны строиться в этом году. Прошу провести контрольные мероприятия для выяснения причин отставания и в дальнейшем строго следить за сроками исполнения контрактов», — сказал на заседании стройштаба в администрации Костромской области губернатор Сергей Ситников.

Вопрос с заключением договоров на ремонт и строительство дорог практически решён. В 2022 году в Костромской области планируют отремонтировать более 300 километров дорог, из них 200 километров — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В том числе в Костроме заасфальтируют 14 участков улиц общей протяженностью 13 километров. Администрация заключила контракт на ремонт шести участков с ивановской компанией «Дормострой». Она же благоустроит большую часть местных дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Конкурсы на определение подрядчиков по остальным улицам не успели объявить до конца 2021 года. Сделать это планируется в ближайшие дни.

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