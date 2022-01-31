Ливерпуль, Великобритания, 31 января 2022, 18:57 — REGNUM 43-летний английский специалист Фрэнк Лэмпард 31 января был представлен новым главным тренером «Эвертона». Об этом объявили на официальном сайте «ирисок».

Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Chelseafc.com

Ранее Фрэнк Лэмпард тренировал «Дерби Каунти» и лондонский «Челси». Свою тренерскую карьеру Лэмпад начал в 2018-м году после ухода из системы «Нью-Йорк Сити».

На данный момент «Эвертон» с пятью победами и девятнадцатью набранными очками после двадцати туров занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.

Бывший главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку 15 января после поражения «ирисок» от «Норвич Сити» в матче регулярного чемпионата.