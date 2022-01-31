Ливерпуль, Великобритания, , 18:57 — REGNUM 43-летний английский специалист Фрэнк Лэмпард 31 января был представлен новым главным тренером «Эвертона». Об этом объявили на официальном сайте «ирисок».

Фрэнк Лэмпард Chelseafc.com

Ранее Фрэнк Лэмпард тренировал «Дерби Каунти» и лондонский «Челси». Свою тренерскую карьеру Лэмпад начал в 2018-м году после ухода из системы «Нью-Йорк Сити».

На данный момент «Эвертон» с пятью победами и девятнадцатью набранными очками после двадцати туров занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.

Бывший главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку 15 января после поражения «ирисок» от «Норвич Сити» в матче регулярного чемпионата.