Скопье, , 18:58 — REGNUM В Северной Македонии 31 января в результате обследования 3197 образцов выявили 711 новых носителей коронавируса, при этом 84 человека заразились повторно. Также зарегистрировано 7170 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались 22 пациента с COVID-19, зарегистрировано четыре произошедших ранее летальных исхода.

Городской музей Скопье,

Северная Македония Diego Delso

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 268 901 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8409, 246 864 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 13 628 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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