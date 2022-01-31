Москва, 31 января, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Более 50 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в понедельник, 12 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Шереметьево» отменено 30 рейсов и ещё три рейса задерживается, в «Домодедово» отменено три рейса и 14 рейсов задержано, во «Внуково» задерживается семь рейсов.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, Гидрометцентр сегодня продлил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за снега, обледенения и гололедицы. Ранее синоптики также предупредили об аномально тёплой погоде в Московском регионе 31 января и 1 февраля.