Самара, , 18:52 — REGNUM Российский исполнитель Эдуард Шарлот рассказал о попытке самоубийства. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 31 января.

Шарлот Скриншот видео на YouTube

Шарлот опубликовал серию постов, в которых признался, что не смог сделать задуманное. Позже 23-летний музыкант удалил видеоролики.

ИА REGNUM напоминает, что Эдуард Шарлот — музыкант, певец и автор песен из Самары. В 2019 году он стал участником шоу «Песни на ТНТ», однако не прошёл в финал.

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