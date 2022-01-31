Манчестер, Великобритания, 31 января, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Как сообщает издание BBC, руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует менять состав основной команды в последние дни январского трансферного окна. Таким образом, 29-летний английский атакующий полузащитник Джесси Лингард останется в составе «красных дьяволов» до конца сезона.

Кирилл Венедиктов Джесси Лингард

В текущем сезоне Джесси Лингард принял участие в четырнадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что на Джесси Лингарда претендовали лондонский «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Сам футболист намерен вернуться в стан «молотобойцев».

Текущее соглашение Лингарда с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает английского атакующего полузащитника в 20 миллионов евро.