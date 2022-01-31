Белград, , 18:57 — REGNUM Албанцы, проживающие на территории Сербии в муниципалитете Медведжа, 31 января обратились к специальным представителям Евросоюза и США по Западным Балканам Мирославу Лайчаку и Габриэлю Эскобару. Письмо написал от лица албанских националистов активист Мухаррем Сатиху, однако он подчеркнул, что письмо содержит в себе не его слова, а выдержки из отчета Хельсинского комитета за июнь 2021 года.

Медведжа, Буяновац и Прешево VoyaSS

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом к написанию письма стало намерение политиков посетить КПП в Митровице, на границе Косово и Сербии.

Албанцы из Прешевской долины в Сербии призвали Лайчака вблизи ознакомиться с проявлениями давления сербских властей и теми искусственными препонами, с которыми они сталкиваются — обнуление регистрации, запрет на ввоз товаров из Косово.

В заключении письма содержится призыв поспособствовать «излечению ран прошлого и метастазов межэтнического конфликта ради предотвращения будущих войн и повторения ошибок Дейтона».

Сатиху также обратил внимание политиков на то, что всеобъемлющее соглашение по Косово непременно должно включать в себя положения относительно судьбы албанцев, проживающих в Сербии.

Требования албанцев к сербским властям включают предоставление албанцам из Сербии статуса стороны в диалоге Сербии и Косово, создание региона со специальным статусом по примеру итальянского южного Тироля в Сербии, включающего три муниципалитета, большую частью населения которых составляют албанцы, или создание зоны с двумя гражданствами, включающую север Косово и юг Сербии, где проживают сербы и албанцы.

Еще одной опцией назвали создание пограничной европейской трехгосударственной зоны на стыке Косово, Сербии и Северной Македонии. В таких зонах должна действовать единая система налогообложения, албанцы, македонцы и сербы должны быть равно представлены в органах управления.

Также косовские албанцы требуют равный с сербами доступ к приватизации, доступ к обучению на албанском языке, признание албанских дипломов об образовании, разрешение товарного обмена с Косово, прекращение обнуления регистрации албанцев, выехавших за рубеж на подработки.

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