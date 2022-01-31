Москва, , 18:47 — REGNUM Объем валютных депозитов в российских банках за 2021 год вырос на $775 млн, или на 0,8%, и достиг $92,8 млрд, следует из анализа данных Банка России, который приводит РИА Новости.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что основным драйвером для валютных сбережений граждан остаются их текущие счета, которые за минувший год выросли на 23,5% — до $37,4 млрд долларов. Срочные валютные вклады в банках, напротив, продолжили сокращаться. За год их объём снизился на 10,3% и достиг $55,4 млрд, что является минимальным показателем с 2010 года.

Напомним, за 2020 год объём валюты на счетах физических лиц в российских банках снизился на $4,5 млрд — до $92,1 млрд. При этом годом ранее наблюдался приток валютных средств в размере $8,6 млрд.