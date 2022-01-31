Москва, 31 января, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Объем валютных депозитов в российских банках за 2021 год вырос на $775 млн, или на 0,8%, и достиг $92,8 млрд, следует из анализа данных Банка России, который приводит РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Отмечается, что основным драйвером для валютных сбережений граждан остаются их текущие счета, которые за минувший год выросли на 23,5% — до $37,4 млрд долларов. Срочные валютные вклады в банках, напротив, продолжили сокращаться. За год их объём снизился на 10,3% и достиг $55,4 млрд, что является минимальным показателем с 2010 года.

Напомним, за 2020 год объём валюты на счетах физических лиц в российских банках снизился на $4,5 млрд — до $92,1 млрд. При этом годом ранее наблюдался приток валютных средств в размере $8,6 млрд.