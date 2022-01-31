Лондон, , 18:44 — REGNUM Как сообщил журналист Фабрицио Романо, 32-летний форвард лондонского «Арсенала» и сборной Габона по футболу Пьер-Эмерик Обамеянг сегодня, 31 января, прибыл в Испанию для подписания контракта с каталонской «Барселоной».

Пьер-Эмерик Обамеянг Arsenal.com

Также сообщается, что в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование перед переходом в «Барселону». Арендное соглашение будет рассчитано на шесть месяцев до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в пятнадцати матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов расстаться с Обамеянгом, так как футболист больше не входит в планы главного тренера основной команды Микеля Артеты.