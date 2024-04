Лондон, 31 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Трибьют-группа Дэвида Боуи под названием Holy Holy объявила, что они отстранили барабанщика Мика «Вуди» Вудманси от предстоящего тура из-за того, что он не вакцинировался. Об этом 31 января информирует портал NME.

Группа, в состав которой также входит продюсер Боуи Тони Висконти, в марте отправится в турне по Великобритании с серией концертов Best Of Bowie. Вудманси, который играл на барабанах у Боуи в эпоху созданной им группы Spiders From Mars, сообщил фанатам, что он больше не в группе, так как другие участники не считали безопасным гастролировать с участником, не защищенным от коронавируса.

«С глубоким сожалением я должен объявить, что больше не буду частью группы Holy Holy», — написал он. «Из-за моего медицинского освобождения от вакцинации против коронавируса группа не чувствует себя в безопасности. Поэтому вы не увидите меня в предстоящем туре в марте 2022 года». Вудманси добавил: «У меня нет негативных чувств по отношению к группе, они делают то, что, по их мнению, лучше для них, в то время как я делаю то же самое».