Москва, , 18:40 — REGNUM Рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) опубликовал своё первое видео в личном TikTok-аккаунте. Ролик доступен для просмотра с 31 января.

Рэпер Oxxxymiron Игорь Клепнев

На видео Мирон Фёдоров благодарит своих поклонников за «дикий интерес» к его альбому «Красота и уродство». «Я, честно говоря, такого не ожидал», — признался рэпер.

Oxxxymiron также пригрозил «исполнителям, которые в разы популярнее, потому что их музыка проста до банальности», что за ними он «тоже придёт». Однако Фёдоров не уточнил, о ком идёт речь.

ИА REGNUM напоминает, что релиз альбома «Красота и уродство» состоялся 1 декабря 2021 года. Эта третья по счёту пластинка у Oxxxymiron — предыдущая вышла ещё шесть лет назад.

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