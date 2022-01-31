Вашингтон, 31 января, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Жителей американского штата Флорида призвали соблюдать меры предосторожности из-за массовых случаев падения с деревьев игуан, страдающих от аномального похолодания, сообщает 31 января BBC News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игуана

В последних числах января в штате Флорида наблюдаются аномальные заморозки, температура воздуха опускается до минус четырех градусов по шкале Цельсия.

Холоднокровные рептилии, к которым относятся и игуаны, под воздействием холодов впадают в оцепенение и падают с деревьев на землю.

Так как многие игуаны вырастают до солидных размеров и веса, жителей штата призвали быть осторожнее, чтобы не попасть под удар падающей сверху ящерицы.

Зоологи поясняют, что замёрзшие игуаны входят в состояние паралича, но остаются живы, основные функции организма работают.

С наступлением тепла ящерицы вернутся к своему нормальному образу жизни.