Москва, , 18:36 — REGNUM Законность решения ФАС об оборотном штрафе в размере 1,3 млрд рублей, который должна выплатить компания Booking.com B.V., подтверждена 31 января Девятым арбитражным апелляционным судом.

Суд Kentucky.com

Суд на заседании отклонил жалобу агрегатора отелей. Теперь решение о штрафе вступило в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа ФАС постановила, что Booking.com B.V. должны выплатить 1,3 млрд рублей штрафа из-за злоупотребления голландской компанией доминирующим положением на рынке.

Это решение Booking.com B.V. оспорила в Арбитражном суде Москвы, но и эта инстанция жалобу отклонила. Тогда жалоба была подана в апелляционный суд.

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