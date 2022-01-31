Москва, , 18:34 — REGNUM Как сообщает издание Bild, «Спартак» заплатит 9,6 миллиона евро за 24-летнего центрального полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга по футболу Кристофера Мартинса Перейру.

Ранее на официальном странице московского «Спартака» в социальной сети Twitter был анонсирован трансфер Перейры.

В текущем сезоне Кристофер Мартинс Перейра принял участие в 25-ти матчах за «Янг Бойз» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые и две красные карточки.

Текущее соглашение Кристофера Мартинса Перейры с «Янг Бойз» рассчитано до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость полузащитника сборной Люксембурга, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.