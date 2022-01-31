Челябинск, 31 января, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Челябинске напавший на водителя троллейбуса 45-летний гражданин отпущен на свободу. Об этом пишут СМИ.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Троллейбус

Его освободили под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по факту причинения мужчине телесных повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл ещё 29 января. Автомобилист перекрыл троллейбусу дорогу и избил человека.