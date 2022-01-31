Астрахань, 31 января, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В Астраханской области на работу санавиации в 2022 году выделили более 75 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Николай Дятлов ИА Красная Весна Небо и солнце

С АО «Национальная служба санитарной авиации» заключён контракт на сумму 75,6 млн рублей на выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи на территории Астраханской области. В январе медики уже совершили семь вылетов, доставив в лечебные учреждения девять человек. Полёты выполняют пилоты Национальной службы санитарной авиации, входящей в состав госкорпорации «Ростех».

С 1 июля 2020 года регион получил воздушный реанимобиль — медицинский вертолёт «Ансат». В состав бригад входят специалисты регионального центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, которые прошли специальное обучение.