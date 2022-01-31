Лос-Анджелес, США, , 18:28 — REGNUM Американская певица Рианна и её возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, скоро станут родителями. Об этом 31 января пишет The Sun.

Рианна Instagram.com/badgalriri

Пара раскрыла новость о скором рождении ребёнка во время фотосессии. Артисты пока не раскрывают имя и пол будущего малыша.

ИА REGNUM напоминает, что пользователи Сети предположили, что Рианна беременна, в ноябре 2021 года. Однако артистка опровергла эту информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа новая причина отмены шоу Адель