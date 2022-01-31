Лос-Анджелес, США, 31 января 2022, 18:28 — REGNUM Американская певица Рианна и её возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, скоро станут родителями. Об этом 31 января пишет The Sun.
Пара раскрыла новость о скором рождении ребёнка во время фотосессии. Артисты пока не раскрывают имя и пол будущего малыша.
ИА REGNUM напоминает, что пользователи Сети предположили, что Рианна беременна, в ноябре 2021 года. Однако артистка опровергла эту информацию.
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