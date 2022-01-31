Лондон, 31 января, 2022, 18:26 — ИА Регнум. 20-летний атакующий полузащитник молодежной сборной Англии Фаустино Анджорин, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», проведет вторую половину в «Хаддерсфилде». Об этом сообщили на официальном сайте «пенсионеров».

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В первой половине текущего сезона Анджорин, выступая за московский «Локомотив», принял участие в девяти матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Марсели».

Текущее соглашение Анджорина с «Челси» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского футболиста в 3 миллиона евро.