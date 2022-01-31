Оттава, , 18:26 — REGNUM Канадский фолк-рок музыкант Нил Янг предложил своим поклонникам бесплатную четырехмесячную подписку на сервис Amazon Music, поскольку его конфликт с платформой Spotify продолжается. Об этом 31 января рассказал портал NME.

Нил Янг YouTube

В начале января 2021 года сотни ученых и медицинских работников попросили Spotify устранить дезинформацию о коронавирусе на своей платформе, которая, по их мнению, распространялась в подкасте The Joe Rogan Experience американского ведущего Джо Рогана. Затем Янг снял свою музыку с платформы, вызвав протест против распространения ложной информации о вирусе. Такие музыканты, как Джони Митчелл и участник Crazy Horse Нильс Лофгрен, последовали его решению.

https://twitter.com/NeilYoungNYA/status/1487207594167046144

Теперь Янг решил обратить внимание своих подписчиков на другой стриминговый сервис Amazon Music, предложив им бесплатный доступ в течение четырех месяцев. «Amazon лидирует в продвижении аудио высокого разрешения в массы, и это отличное место, чтобы насладиться всем моим каталогом в самом высоком доступном качестве», — написал он. «Также спасибо Apple Music и Qobuz за то, что они поддерживают мою музыку в высоком разрешением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Spotify потерял более 2 миллиардов долларов рыночной стоимости после того, как Янг удалил свою музыку c платформы.

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