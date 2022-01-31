Подгорица, 31 января, 2022, 18:24 — ИА Регнум. С 1 февраля все виды топлива в Черногории подорожают на пять евроцентов, сообщило министерство капитальных вложений.

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В ближайшие две недели литр бензина Eurosuper-98 будет стоить 1,54 евро, бензина Eurosuper-95 — 1,50 евро, Eurodiesel — 1,39 евро и мазут — 1,37 евро.

Цены достигли рекорда с 2012 года, когда самые высокие цены на бензин составляли 1,54 и 1,50 евро, а на евродизель — 1,38 евро.