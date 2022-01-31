Бамако, 31 января, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Власти Мали потребовали от посла Франции покинуть пределы страны не позднее чем в ближайшие 72 часа, сообщает официально коммюнике малийского правительства, опубликованное 31 января.

(сс) Atlas Green Африка

Такое решение было принято после критических замечаний Парижа в адрес переходного правительства Мали.

«Правительство Республики Мали сообщает, что 31 января 2022 года посол Франции в Бамако Жоэль Мейер был вызван в МИД, где был уведомлен о том, что ему даётся 72 часа на то, чтобы покинуть страну», — указано в официальном заявлении правительства Мали, опубликованном на его странице в Facebook.

При этом уточняется, что такое решение было обусловлено «враждебными и возмутительными» высказываниями главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, повторёнными позже и другими представителями Парижа.

Напомним, глава МИД Франции обвинял «военную хунту» Мали за принятие «безответственных решений», а министр обороны Франции Флоранс Парли заявляла, что в Мали «хунта пришла к власти в результате двойного госпереворота, законность которого сомнительна».

При этом особое раздражение Парижа вызвало решение властей Мали сотрудничать с российскими ЧВК для обеспечения безопасности в стране и в вопросах обучения местных силовиков.