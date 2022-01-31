Москва, 31 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проводит в своем телеграм-канале опрос относительно снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Он спрашивает у подписчиков, как они относятся к инициативе заммэра Москвы Максима Ликсутова — отрицательно или положительно.

Володин также напомнил позицию Госдумы по этому вопросу.

«Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьёзных оснований и расчётов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечёт за собой повышение коррупции», — перечислил он.

Спикеру Госдумы совершенно непонятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители фракций Госдумы выступили против инициативы по сокращению нештрафуемого порога превышения скорости. В частности, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что эта инициатива откровенно вредна и не имеет ничего общего с безопасностью. Лидер СРЗП Сергей Миронов уверен, что эта мера ударит по добросовестным водителям, и никак не затронет лихачей, кроме того, позволит дополнительно обирать водителей.