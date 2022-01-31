Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 18:40 — ИА Регнум. На сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга появилась «тепловая карта» города, на которой отображаются жалобы местных жителей на появление мусорных завалов. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе парламента Петербурга.

Елена Молчанова ИА REGNUM В Петербурге неделями не вывозят мусор

Жалобы местных жителей, опубликованные на портале правительства «Наш Санкт-Петербург», теперь отображаются на «тепловой карте» города. Это позволяет иметь точное представление о состоянии контейнерных площадок во дворах Петербурга.

На сегодняшний день, согласно новому ресурсу, больше всего проблем с вывозом мусора отмечается в Калининском и Невском районах. Именно там местные жители чаще всего жаловались на несвоевременную уборку мусора.

Напомним, ранее председатель Законодательного собрания Александр Бельский также заявил о создании «тепловой карты» для мониторинга ситуации с уборкой снега. Она призвана также облегчить работу ответственных компаний по ликвидации снежных завалов и наледи.