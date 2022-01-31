Париж, , 18:15 — REGNUM 23-летний форвард «Пари Сен-Жермена» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе летом 2022 года перейдет в мадридский «Реал».

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

Как сообщает издание Bild, стороны уже согласовали контракт, по которому Мбаппе будет получать 50 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в двадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. В шести матчах групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА француз записал на свой счет 8 (4+4) очков по системе гол+пас.

Ранее испанская газета Mundo Deportivo сообщала, что мадридский «Реал» также планирует подписать центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Корентена Толиссо.