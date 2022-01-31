Рига, , 18:14 — REGNUM Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии, представитель Латвии Валдис Домбровскис направляется с визитом в Киев, где от имени руководства ЕК представит план финансовой помощи Украине. Об этом сообщил журналист латвийский портал bb.lvЭдуард Эльдаров.

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Перед вылетом в Киев Домбровскис провел пресс-конференцию в Риге, на которой, по словам журналиста, «по уже установившейся традиции высокопоставленный чиновник ЕС и глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш заклеймили позором Россию, которая «нарушает принципы международного права и нагнетает напряженность вблизи границ Украины».

Валдис Домбровскис повторил угрозу в адрес Москвы, которая звучит последние минимум три недели: «Если Россия осуществит агрессию против Украины, то ответ Евросоюза будет жестким и единым».

Подчеркивается, что Домбровскис прибывает на Украину не с пустыми руками. Он сообщил, что разработана программа макроэкономической помощи стоимостью в 1,2 миллиарда евро. «Важно подчеркнуть: эта денежная сумма — не подарок, а кредит под проценты», — отмечает издание и приводит слова вице-председателя ЕК от Латвии: «В нынешней ситуации Украине тяжело привлечь в страну инвесторов».

Отмечается, что с 2017 года Евросоюз оказал Украине финансовую помощь более чем на 17 миллиардов евро.