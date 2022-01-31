Москва, , 18:57 — REGNUM В Армении поклонники, адвокаты и последователи гитлеровца Гарегина Нжде пытаются доказать, что известное и опубликованное ещё в 2007 году обвинительное заключение по итогам следствия, которое содержит прямое обвинение его в сотрудничестве с гитлеровцами, якобы было не окончательным и в финале суда над Нжде обвинение о сотрудничестве с Гитлером было снято.

Гарегин Нжде после ареста

Вот эти документы по армянским архивам: НЖДЕ И ГИТЛЕР: подробности (из сборника документов: Ваче Овсепян. Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика. Ереван, 2007)

Повестка к заседанию Особого Совещания при Министре Государственной Безопасности СССР. Страница 1

===== Протокол допроса 12 октября 1944

«[Берлин, октябрь 1942:]

В заключение я спросил: чем мы, армяне, можем помочь Германии в этой войне. Я предложил… открыть в Берлине школу для армян, выпускников которой мы и выделим с тем, чтобы немцы их подготовили и использовали по своему усмотрению.

Друм ухватился за это предложение и поручил мне выделить в Болгарии группу армян — примерно 30 человек, направить их в Берлин, где их подготовят для переброски в диверсионных и других целях в Советскую Армению, когда немецкие войска подойдут к границам Армении, а также помощи немцам изнутри для скорейшего освобождения Армении от большевистских войск.

Повестка к заседанию Особого Совещания при Министре Государственной Безопасности СССР. Страница 2

Друм также сказал, что во время отступления Красной армии вместе с войсками отходит и много народу из числа населения и что эти — переброшенные в Армению и владеющие армянским люди — должны развернуть соответствующую прогерманскую агитацию, чтобы никто не отошёл вместе с большевиками» (С. 146)

«Когда я ещё находился в Берлине, работал в армянском комитете, узнал, что всех слушателей школы экипировали в немецкую форму и отправили в Крым, где разместили в селении Симена. В Крыму они находились около 4 месяцев. (…) В Крым все слушатели диверсионной школы были направлены для того, чтобы быть готовыми к переброске в Советскую Армению с диверсионными заданиями» (С. 149−150)

Протокол №15 Заседания Особого Совещания при Министре Государственной Безопасности СССР

===== Протокол допроса 17 октября 1944

«— Какую подготовку проходила в Германии представленная вами группа армян?

— Группа эта проходила военно-боевую подготовку и в конце — подрывное дело. Подготовка шла примерно 8 месяцев

— Следовательно, эту группу подготавливали в качестве диверсантов?

— Вся эта группа подготавливалась в качестве диверсантов в пользу немцев» (С. 155)

Протокол №15 Заседания Особого Совещания при Министре Государственной Безопасности СССР

==== = Обвинительное заключение. По следственному делу №111 278 по обвинению Тер-Арутюняна Гарегина Егишевича (Нжде).

«В августе месяце 1943 г. Тер-Арутюнян Г. Е. [Нжде] приезжал в Крым, выступал перед вышеуказанными разведчиками-диверсантами с призывом выполнять задания немцев (том II, листы дела №№ 309, 310)» (С. 83)

Протокол №15 Заседания Особого Совещания при Министре Государственной Безопасности СССР

«В период Второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения вооруженной борьбы против частей Советской армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав «Армянского национального совета», созданного в Берлине в 1942 г.» (С. 84).

Теперь стали известны и ниже публикуются документы из российских архивов (см. их на фото). Из них следует, что он был осуждён, в том числе по обвинению в сотрудничестве с гитлеровской разведкой в её войне против СССР в период Великой Отечественной войны.

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