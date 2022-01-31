Рига, , 18:11 — REGNUM Самый громкий коррупционный скандал в истории современной Латвии завершился скандалом судебным — суд по экономическим делам оправдал всех обвиняемых по уголовному делу о цифровом телевидении. Об этом сообщило латвийское агентство LETA.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья Каспар Вецозолс аргументировал решение суда тем, что все лица обвинялись в групповом мошенничестве в особо крупных размерах, однако в результате следствия так и не были были установлены потерпевшие.

Некогда крупнейшее телекоммуникационное предприятие страны Lattelecom (ныне — Tet) не признало себя потерпевшим, а допрошенные бывшие и действующие должностные лица указали, что не были введены в заблуждение и ущерба не было.

«При таких обстоятельствах у суда не было оснований признавать обвиняемых виновными в мошенничестве», — пояснил судья.

Полный текст приговора суд планирует подготовить к 24 февраля.

Переход на цифровое телевидение в Латвии был объявлен в годы премьерства Андриса Шкеле в начале 2000 годов. На эти цели выделялись сотни миллионов евро из госбюджета и средств Евросоюза. В проекте ведущую роль сыграло предприятие Kempmayer Media Limited, оффшорная фирма, чьи бенефициары были неизвестны. Уголовное дело по факту этой аферы было заведено в 2003 году.

Ранее прокурор Монвидс Зелчс потребовал признать бывшего премьер-министра Андриса Шкеле виновным в мошенничестве и отмывании денег и приговорить к трем годам тюремного заключения и конфискации имущества, а экс-министра сообщения Айнарса Шлесерса оштрафовать на 65 000 евро.

Прокурор также потребовал взыскать со Шкеле 1,3 млн евро, которые, по мнению прокурора, являются нажитыми преступным путем средствами.

Кроме того, по делу проходили ныне бывший председатель правления телекоммуникационной компании Tet (в то время Lattelecom) Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства сообщения Нила Фрейвалдса, бывший председатель правления Латвийского государственного центра телевидения и радио (LVRTC) Лауриса Дрипе и ряд других ответственных и официальных лиц.