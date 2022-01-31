Таллин, , 18:09 — REGNUM Прокуратура Эстонии подозревает троих частных лиц и связанные с ними два предприятия в незаконной перевозке большого количества отходов из Финляндии в 2019 и в 2020 году. Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

В сотрудничестве с Центральной криминальной полицией Финляндии Департамент окружающей среды Эстонии расследует незаконные перевозки из соседней страны примерно 40 грузов без требуемых уведомительных и сопроводительных документов, содержащих в общей сложности более 1 700 тонн отработанного масла и нефтяных остатков.

Отходы, переработанные в Финляндии, были доставлены в Эстонию для дальнейшей переработки, и, согласно подозрениям, все участники перевозки знали об отсутствии официального разрешения и действовали согласованно с целью экономии расходов.

Уголовное производство ведется в рамках совместной эстонско-финской следственной группы. Согласно договоренности, каждое государство расследует преступления, совершенные его гражданами.