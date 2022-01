Лондон, , 18:09 — REGNUM Британская экспериментальная рок-группа Black Country, New Road объявила, что фронтмен Айзек Вуд покинул группу. Об этом 31 января сообщил портал NME.

Группа, чей второй альбом Ants From Up There должен выйти 4 февраля, продолжит работу в составе шести человек, но из-за ухода фронтмена их предстоящие концерты отменены.

В сообщении, опубликованном Black Country, New Road от имени Вуда, сказано: «У меня плохие новости, которые заключаются в том, что мне тоже было грустно и страшно. И я пытался сделать так, чтобы это было неправдой, но это такое грустное чувство, из-за которого трудно играть на гитаре и петь одновременно».

«Вместе мы писали песни, а затем исполняли их, что временами было невероятно, но сейчас все происходит так, что я чувствую себя не очень хорошо, и это означает, что с этого момента я больше не буду членом группы» , — признался Вуд.

В заявлении оставшиеся участники группы успокоили своих фанатов, сказав, что они продолжат существование как Black Country, New Road и уже работают над новой музыкой.

