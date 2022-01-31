Бишкек, , 18:08 — REGNUM В Киргизии ряд СМИ и общественных организаций направили властям открытое обращение, в котором потребовали прекратить атаку на свободу слова — пресекать случаи словесных угроз со стороны высокопоставленных чиновников, незаконных задержаний и вызовов на допросы журналистов, передаёт «Kaktus.media».

Цензура в Интернете James Ledbetter

В документе отмечается, что журналистские расследования направлены против коррупции в госструктурах и против формирования семейно-клановых схем, от которых страдают бюджет страны, экономика и благосостояние каждого жителя республики.

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«Авторы расследований становятся объектами уголовных дел с вопиющими нарушениями правовых процедур, в их адрес развернута массовая травля в соцсетях со стороны «фабрик троллей», за ними устанавливают слежку и видеонаблюдение за личной жизнью. Мы хотим спросить у властей: кто для вас преступник и нарушитель? Кто нарушает или кто говорит правду?», — говорится в обращении.

Представители СМИ и общественности акцентировали внимание на том, что журналисты подвергаются преследованию из-за вскрываемых ими проблем и задаваемых власти вопросов о том, как она исполняет свои обязательства перед населением.

Авторы обращения утверждают, что им известны имена тех, кто стоит за атаками на журналистов, кто владеет и управляет «троллями» в соцсетях.

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«У нас маленькая страна, в которой все видно как на ладони. Наш народ знает, кто чего стоит и почему некоторые чиновники живут как олигархи. Общество не обмануть, а журналистов не запугать. Мы, журналисты, продолжим освещать всё — от незаконных действий чиновников до проблем простых граждан. Мы продолжим освещать, потому что мы последняя надежда для людей, отчаявшихся от повсеместного беззакония», — подчёркивают они.

Обращение уже подписали «Независимый союз журналистов», ОФ «Институт Медиа Полиси», Фонд расследовательской журналистики, Центр медиаразвития и представители ещё двенадцати общественных организаций и СМИ.