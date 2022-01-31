Берн, 31 января, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Президент швейцарского клуба «Базель» Давид Деген подтвердил информацию о том, что клуб ведет переговоры с московским ЦСКА на предмет трансфера 23-летнего российского форварда Федора Чалова.

(сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru Федор Чалов

«Да, Чалов действительно может перейти в «Базель». Мы ведем продвинутые переговоры с ЦСКА», — цитирует Дегена издание Sport24.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Федор Чалов принял участие в шестнадцати турах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость Чалова, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года.