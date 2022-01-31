Токио, , 18:07 — REGNUM Истребитель F-15J Eagle из состава Воздушных сил самообороны Японии (JASDF) исчез с экранов радаров после взлёта, сообщает 31 января Kyodo News со ссылкой на источники в военном ведомстве.

F-15C Eagle Dvidshub.net

Пропавший истребитель поднялся в воздух с авиабазы Комацу в центральной японской префектуре Исикава.

Наземные службы слежения потеряли контакт с ним в тот момент, когда самолёт находился в пяти км от авиабазы над акваторией Японского моря.

Военные объявили о начале поисково-спасательной операции.

Причины аварии и судьба лётчика пока неизвестны.

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