Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Президент США Джо Байден примет 31 января в Белом доме лидера Катара, надеясь, что богатая газом страна окажет помощь в преодолении энергетического кризиса в Европе в случае открытого конфликта с Россией из-за Украины, сообщает Reuters.

Катар

Катар оказал помощь американским военным во время эвакуации из Афганистана летом 2021 года. На территории Катара также находится крупнейшая американская авиабаза на Ближнем Востоке.

По мнению экспертов, сейчас Катар является вторым в мире экспортером сжиженного природного газа. В данный момент страна готова помочь Байдену, но в случае конфликта с Россией она может предложить лишь ограниченную помощь.

«Катар видит в данной ситуации возможность еще больше улучшить свои отношения с США после Афганистана. Но сделать это будет очень трудно, потому что на рынке нет избытка предложения», — рассуждает Есар Аль-Малеки, экономист по энергетике из Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Напомним, что Евросоюз, который опасается прекращения поставок голубого топлива из РФ, ведет переговоры по газу с США, Катаром и Азербайджаном.

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