Бишкек, , 17:56 — REGNUM Сборная Киргизии завоевала четыре серебряных и четыре бронзовых медали на проходившем в столице Узбекистана чемпионате Азии по боксу среди спортсменов в возрасте до 22 лет, передаёт «KyrgyzstanBoxing».

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Вторые места на международном турнире заняли Рустам Ырысбек уулу — в весовой категории до 92 килограммов, Нурадин Рустамбек уулу — в весе до 71 килограммов, Султан Асанкул уулу — до 67 килограммов и Мирзахид Имамназаров — до 63,5 килограмма.

Также стало известно о том, что «бронзу» в копилку киргизской сборной принесли Бакыт Токтосун уулу — в весовой категории до 86 килограммов, Бегжигит уулу Омурбек — в весе до 80 килограммов, Рыспек Бектенов — до 60 килограммов и Анвар Ходжиев — до 48 килограммов.

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