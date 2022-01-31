Ташкент, 31 января, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Сенаторы Узбекистана планируют усилить ответственность за разрушение и повреждение объектов культурного наследия, сообщает Подробно.уз.

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Сообщается, что на рассмотрении верхней палаты находится закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усилением охраны объектов материального культурного наследия».

«Документ разработан генпрокуратурой, закон, в частности, предусматривает усиление мер ответственности за уничтожение, разрушение или повреждение объектов материального культурного наследия, перевод в категорию тяжких преступлений деяний, представляющих собой причинение значительного ущерба таким объектам», — говорится в публикации.

Согласно проекту закона, генпрокуратурой будет контролироваться неисполнение в установленные сроки обязательных к исполнению указаний и представлений Агентства культурного наследия при министерстве туризма и спорта республики.

«Также законом предусмотрено внесение соответствующих изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административной ответственности. В частности, ужесточается ответственность за причинение вреда объектам материального культурного наследия», — сообщает издание.