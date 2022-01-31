Таллин, 31 января, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Директором Русского театра Эстонии назначена Светлана Янчек, которая сменит на этой должности Маргуса Алликмаа. Об этом сообщил портал гостелерадиовещания страны ERR.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В театре

Подчеркивается, что проведенный в 2021 году конкурс на замещение должности руководителя Русского театра провалился. В нем участвовали пять кандидатов, но совет учреждения не утвердил ни одного из них.

С назначением есть проблема: Янчек является членом правления НКО «Art-Fortius», которое занимается организацией многолетнеготеатрального фестиваля «Золотая маска в Эстонии».

«Но Светлана Янчек направила нам письмо, что в течение месяца она выйдет из правления Art-Fortius, так что конфликта интересов не будет. Дальнейшие договорные обязательства между Русским театром и Art-Fortius могут быть заключены только с согласия совета Русского театра», — заявил председатель совета Русского театра Яак Аллик.

По словам Аллика, совет Русского театра в первую очередь ждет от нового руководителя роста зрительской аудитории: «Я думаю, что если будет 50 000 зрителей в год, то театр может нормально работать».

Нынешний директор Русского театра Маргус Алликмаа с 1 февраля 2022 года возглавит фонд «Капитал культуры». До Алликмаа Русским театром в течение шести лет руководил Тыну Ленсмент.

Светлана Янчек уже занимала пост директора Русского театра с марта 2011 года по июль 2012 года. С 1987 по 2004 год работала в Русском театре заведующей литературной частью.