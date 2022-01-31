Бишкек, , 17:55 — REGNUM Верховный суд Киргизии выступил с опровержением информации Министерства финансов о том, что оклады судей увеличены в два раза и теперь достигают 160 тысяч сомов (до 146 тысяч рублей).

Судья Brandonwyse.com

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В судебном органе утверждают, что после повышения заработной платы в июле 2021 года оклады судей в районных судах составляют 46 тысяч сомов (42 тысячи рублей), в областных судах — 49 тысяч сомов (45 тысяч рублей), а в Верховном суде — 51 тысячу сомов (около 47 тысяч рублей).

Отмечается, что судьи также имеют надбавки за выслугу лет — в размере от 5% до 40%, за квалификационный класс, за рассмотрение дел с ограниченным допуском и за работу в высокогорье.

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