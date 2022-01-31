Приштина, Сербия, 31 января, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Косово 31 января в результате исследования 6837 образцов выявили 1593 носителя коронавируса. Признаны излечившимися 2433 человека, за сутки в крае скончались три пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Petrit Daku Приштина, шоссе

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 205 808 случаев заражения, не считая сербского населения края, 168 715 пациентов излечились, 3015 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно растет и сейчас составляет 34 208. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в несколько раз больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 805 226 человек, при этом произведено уже свыше 1 777 085 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 78 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.