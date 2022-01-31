31 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили намерение Великобритании удвоить численность своих военных на территории Эстонии.

Артур Савин, , 18:43 — REGNUM Информация, согласно которой правительство Великобритании намерено удвоить численность военного контингента в Эстонии, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 31 января в социальной сети «ВКонтакте».

Шпроты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"В Прибалтике ничего не происходит, но прибалты чувствуют агрессию. Странные люди», — отмечает Макс Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что стягивание британских войск на границу с Россией невозможно обосновать никакими якобы агрессивными действиями со стороны Российской Федерации, потому что Москва уже неоднократно продемонстрировала своё нежелание участвовать в войне.

Британские военные Royal Navy

«Россия же на Украину «нападать» собиралась! Причём тут Эстония? На Прибалтику нападать никто не собирался, а шпротные магнаты уже обделались», — пишет Филипп М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Эстония, судя по всему, устроила очередную истерику по поводу якобы российской агрессии, потому британцы и согласились направить дополнительные силы для охраны этой страны.

«Да они с первой минуты объявления независимости об этом вопят. И как только у нас где-нибудь в Забайкалье учения начинаются, так прибалты уже в панику бросаются. Это уже сродни хронической болезни», — считает Владимир П.

Часть людей полагает, что никто на Западе не сможет обосновать по существу, какие действия Российской Федерации являются проявлением агрессии.

«А чего они боятся? Российской агрессии? А в чём состоит это «агрессивное поведение России»? В сторону Прибалтики даже ржавую консервную банку со стороны России никто не бросил. Кому эта Эстония, собственно, нужна? Там населения-то практически не осталось, кто работать будет на «оккупантов»? Оккупантам голая территория не нужна. Так что мотив просто отсутствует», — указывает Анатолий Б.

«Где, собственно, агрессия проявляется от Российской Федерации? Агрессия — это угроза или действия от России? Ни того, ни другого наша страна не демонстрирует. Скорее, даже наоборот. Абсолютно никакой угрозы для прибалтов мы не представляем», — убеждён Серый В.

Российская угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Эстония, как и Латвия с Литвой, в очередной раз доказывает свою полную несостоятельность, раз Великобритания принимает одностороннее решение об увеличении своего военного контингента на территории таких суверенных государств.

«Прибалты всё больше и глубже чувствуют всю свою невероятную ущербность и надеются лишь на англосакских господ», — поделился своим мнением Евгений П.

«Если Запад начнёт агрессию против Российской Федерации, то наличие мелкобританцев в Прибалтике безусловно убережёт местных аборигенов от российских «Искандеров». Конечно, охотно верим», — пишет Артём Л.

Нашлись и те, кто уверены, что все тягости содержания британских солдат лягут на плечи простых эстонцев, ведь никто же не собирается бесплатно «защищать» их от русских.

«Я думаю, что прибалтов в этой ситуации вообще никто не спрашивает. К ним свезут сейчас огромную тучу натовских солдат, которых им, прибалтам, придётся кормить и содержать. Конечно же, под предлогом опасности со стороны России», — написал Иван Ф.

Напомним, 30 января агентство Sky News опубликовало материал, согласно которому глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила намерение британских властей удвоить численность военного контингента в Эстонии.