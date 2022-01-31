Бамако, , 17:49 — REGNUM Власти Мали приняли решение выслать посла Франции за пределы своей страны, сообщает 31 января Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на национальный телеканал Мали.

Карта Мали presse03

По утверждению агентства Reuters, послу Франции уже передано уведомление о том, что он должен покинуть Мали в ближайшие 72 часа.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

При этом известно, что ранее посол Франции в Республике Мали был вызван в МИД нынешнего правительства страны из-за замечаний, сделанных Парижем в адрес властей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Франции и Мали особенно обострились на фоне решения малийских властей привлечь к обучению местных силовиков и к обеспечению безопасности российские частные военные компании, известные как «ЧВК Вагнер».

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