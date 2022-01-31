Москва, , 17:41 — REGNUM В 2021 году самой популярной станцией метро Москвы стала «Комсомольская», сообщили 31 января в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Станция метро «Комсомольская Кольцевая» Николай Иванов © ИА REGNUM

За год станцией воспользовались 29,1 млн человек. «Комсомольская» была на первом месте и в 2020 году, однако из-за антиковидных ограничений ей тогда воспользовались на 23% меньше пассажиров.

«Комсомольская» отмечает свой юбилей — первых пассажиров приняла ровно 70 лет назад 30 января в составе участка от «Курской» до «Белорусской». В наши дни Кольцевая линия метро является по-своему уникальной — все её 12 станций являются памятниками архитектуры», — рассказали в департаменте.

При этом отметили, что вскоре лидер может смениться благодаря новым маршрутам, вводу Большой кольцевой линии и строительству нового хаба для МЦД.

Пока конкуренцию «Комсомольской» составили «Щёлковская» (24,3 млн пассажиров) и «Новогиреево» (21,8 млн пассажиров).