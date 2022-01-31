Лондон, 31 января, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Среди мировых лидеров и влиятельных политиков существует большая группа, исповедующая «культ» президента России Владимира Путина, сообщает 31 января британская газета Financial Times.

Ужас

По утверждению издания, этот «фан-клуб» имеет глобальный характер и распространился на Европу, Америку, Азию и Ближний Восток.

В число адептов «культа Путина» газета включила бывшего президента США Дональда Трампа и всех его сторонников, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Филиппин Родриго Дутерте, бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и даже наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Свидетельством их причастности к «путинскому фан-клубу» является то, что все они в разное время выражали поддержку внутренней или внешней политике президента России, а также пытались ему подражать.

Financial Times подчёркивает, что подобное обожание Путина следует признать «угнетающим» и угрожающим демократическим ценностям по всему миру.

Многие восхищаются его «безжалостностью, решимостью применять насилие, мужественной неполиткорректностью и автократическими методами правления», отмечает британское издание.

«Особая опасность кризиса вокруг Украины заключается в том, что, если Путин выйдет из него победителем, то его стиль станет ещё более престижным и получит новых поклонников по всему миру», — утверждает Financial Times.